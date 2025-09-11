В США призвали Индию прекратить покупать российскую нефть

Соединенные Штаты заключат торговое соглашение с Индией, если она откажется от закупок российской нефти, рассказал журналистам министр торговли США Говард Латник. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Евросоюз ввести 100% пошлины на товары из Китая и Индии в рамках вторичных санкций.

«Мы собираемся разобраться с Индией. Индии в целом надо открыть свой рынок и перестать закупать российскую нефть. Полагаю, что все разрешится, когда они перестанут покупать российскую нефть», — разъяснил Латник.

Напомним, что 27 августа вступила в силу 25-процентная пошлина на товары из Индии, введенная Трампом из-за закупок российской нефти. Общий размер пошлин со стороны США на индийские товары достиг на фоне этого решения 50%.

Давление США и ЕС: поставки российской нефти в Индию снизятся

В МИД Индии назвали решение американского президента об увеличении пошлин «несправедливым, необоснованным и неразумным».