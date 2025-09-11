Фицо пообещал заблокировать новые санкции против России

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава заблокирует новые санкции ЕС против России, если Брюссель не позаботится о снижении цен на энергоносители. Об этом сообщает Pravda.

Фицо сделал заявление о санкциях после встречи с председателем Европейского совета Антониу Коштой. Премьер Словакии подчеркнул, что новый пакет санкций не остановит украинский кризис, как это не удалось сделать предыдущим восемнадцати раундам ограничений.

Фицо выразил пожелание, чтобы ЕС уделял мирным процессам такое же внимание, как и военной помощи Украине. Он подчеркнул, что приоритетом его правительства является мир.

«Я не поддержу дальнейшие антироссийские санкции, пока ЕС не представит реалистичные предложения по ценам на электроэнергию в Европе», - заявил Фицо.

Он добавил, что также не поддержит 19-й пакет санкций ЕС, пока Еврокомиссия не представит реалистичные предложения о том, как совместить высокие климатические цели с потребностями автомобильного производства и тяжелой промышленности.

Фицо изменил позицию по санкциям против России

В июле страны ЕС согласовали 18-й пакет санкций против России. Словакия несколько недель блокировала эти санкции из-за планов ЕС полностью запретить импорт российского газа с 2028 года.