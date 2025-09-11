Раскрыто, почему РФ продолжает поставки нефти странам ЕС

Россия не прекратит поставки нефти в Европу, так как односторонний отказ от экспорта нанесет ущерб ее политическим интересам и усилит позиции критиков, заявил в беседе с NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По словам собеседника, такой шаг подорвал бы доверие к европейским сторонникам диалога с Москвой и способствовал бы усилению радикальных групп. Как уточнил Юшков, «если бы мы сейчас остановили поставки нефти в ЕС, то получается, что мы бы кинули те страны, которые высказывались за здравый подход, за рациональность, за сотрудничество с РФ: Венгрию и Словакию».

«И получилось бы, что Брюссель, который совершенно неадекватен в своих оценках и выступает в качестве партии войны, оказался бы прав. Поэтому сейчас, мне кажется, это нанесет больше вреда, чем пользы. Наши противники оказались бы правы в политическом плане», — отметил специалист.

По его словам, Россия может перенаправить объемы нефти на другие рынки без серьезных последствий, но ситуация с газом сложнее из-за инфраструктурных ограничений, что приведет к сокращению добычи и потерям доходов.

Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил о намерении ЕС полностью прекратить закупки российских энергоресурсов, чтобы исключить импорт газа и нефти из России.