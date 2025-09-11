Венгрия отреагировала на решение суда по АЭС «Пакш — 2»

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил на пресс-конференции в Будапеште, что решение суда ЕС аннулировало постановление Еврокомиссии, однако это не повлияло на ход строительства АЭС «Пакш-2». Напротив, по его словам, наблюдается увеличение объемов инвестиций в проект, передает РИА Новости.

Согласно постановлению суда, опубликованному на сайте, в четверг отменили разрешение Еврокомиссии на финансирование Венгрией строительства российской компанией Nizhny Novgorod Engineering двух ядерных реакторов на АЭС «Пакш-2».

«Венгрия по-прежнему рассматривает строительство АЭС "Пакш" как главный будущий столп венгерской энергетической безопасности. Это решение суда никоим образом не ограничивает и не замедляет процесс инвестиций, напротив, в последнее время мы ускорили эти инвестиции», — отметил Сийярто.

В конце июня Петер Сийярто заявил об отмене Соединенными Штатами антироссийских санкций, которые препятствовали строительству «Пакш-2».