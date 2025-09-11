Давление США и ЕС: поставки российской нефти в Индию снизятся

Аналитики предполагают, что разногласия между США и Евросоюзом по поводу российского экспорта нефти в Индию могут привести к уменьшению поставок сырой нефти в октябре до 1,4 миллиона баррелей в сутки. Это снижение по сравнению с августом (1,5 миллиона) и сентябрем (1,6 миллиона), сообщает Thomson Reuters.

После конфликта на Украине США и ЕС ввели санкции, ограничивающие экспорт российской нефти при цене выше 60 долларов за баррель. Цель — снизить доходы России и предотвратить дефицит. Индия и Китай закупали нефть по сниженным ценам. Однако президент США Дональд Трамп потребовал от Индии прекратить импорт российской нефти, повысив пошлины на индийский экспорт до 50%. Это противоречит схеме ограничения цен и направлено на давление на Россию, отмечает издание.

Ричард Бронз из Energy Aspects отметил ослабление координации санкций при Трампе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о возможном ускоренном отказе ЕС от российского топлива. Индийские покупатели требуют скидок до 10 долларов за баррель, что больше предыдущих 2-3 долларов. В ответ некоторые российские продавцы перенаправляют нефть в Китай, что может снизить поставки в Индию.

ЕС снизил верхний предел стоимости российской нефти до 47,60 доллара за баррель, США не поддержали это решение. Представитель Еврокомиссии сообщил о планах согласовать новые цены для членов G7. Том Боутон из S-RM считает, что разногласия в политике санкций усилят путаницу на рынке. Россия использует теневой флот для обхода санкций, продавая нефть выше установленного предела.

Бенджамин Годвин из PRISM Strategic Intelligence отметил, что ограничение цен станет препятствием для российских трейдеров, но не угрозой.