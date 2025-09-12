В МИД РФ пригрозили ЕС ответом в случае конфискации российских активов

Россия жестко отреагирует в случае воровства Европейским союзом (ЕС) замороженных российских активов.

Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Если Европейский союз пойдет на хищение российских активов, последствия для всей мировой финансовой системы будут крайне негативными. Не пройдет это даром и для тех, кто будет участвовать в таком преступлении», — сказал дипломат.

В конце августа газета Politico писала, что Европейский союз обсуждает планы по переводу замороженных на Западе российских активов в «более рискованные инвестиции» для получения от них большей выгоды, чтобы направить полученные средства на Украину.

В Европе на данный момент заморожены более €200 млрд российских активов, большая часть которых находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Сами средства пока не конфисковали, однако Брюссель передает Киеву прибыль от активов.