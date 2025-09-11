Украина перестала получать азербайджанский газ

На Украину прекратилось поступление азербайджанского газа. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Отмечается, что за 10 дней сентября в страну поступило 236 млн куб. м., что примерно соответствует уровню августа. Однако с начала сентября полностью прекратилось поступление газа из Румынии, который ранее называли «азербайджанским» со ссылкой на договоренности о поставках с Азербайджаном, говорится в сообщении.

Предполагается, что это может быть связано с повреждением газотранспортной инфраструктуры на границе с Молдавией и Румынией, однако в августе поступление газа по ней продолжалось до конца месяца.

Ведущую долю в сентябрьских поставках в Украину традиционно занял газ из Венгрии и Словакии (145 млн кубов). Вырос импорт из Польши, он составил 101 млн куб. м. за первую декаду, пишет издание.

18 августа Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам «Новой почты», которая является логистическим центром по доставке военных грузов для Вооруженных сил Украины, а также терминалам азербайджанской нефтяной компании SOCAR.