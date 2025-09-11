«Они не сдаются»: Индия скидывает госдолг США

В Нью-Дели сократили вложения в американские гособлигации и увеличили долю золота в валютных резервах. Аналитики объясняют это диверсификацией резервов и реакцией на торговую политику США, сообщает РИА Новости. Как отмечается, Индия, столкнувшись с пошлинами, укрепила связи с Глобальным Югом.

Отмечается, что годом ранее у Индии было гособлигаций США на 242 миллиарда долларов, теперь — на 227, зато золотой запас вырос до 880 тысяч тонн. Общие золотовалютные резервы составили 690 миллиардов долларов. Диверсификация помогает защититься от геополитической нестабильности и волатильности доллара.

В материале говорится, что центробанки многих стран пересматривают структуру резервов, уменьшая долю долгосрочных казначейских бумаг США и увеличивая долю золота и активов вне американской юрисдикции. Растущие кредитные риски и дефицит бюджета США подрывают доверие к доллару.

Диверсификация резервов за пределами долларовых активов становится общемировым трендом. Россия и Китай также сокращают долю гособлигаций США в своих резервах. Индия, Россия и Китай повышают финансовую устойчивость в условиях санкций и торговых войн, снижая риски ограничения доступа к долларовым активам.

В августе Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины на российскую нефть для Нью-Дели — сначала 25%, а к концу месяца — 50%. Индия при этом сохранила сотрудничество с Россией.