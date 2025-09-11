В первые восемь месяцев 2025 года в Евросоюзе закрылось рекордное количество крупных предприятий с 2009 года — 72 компании, в то время как в 2009 году закрылось 81, а в разгар пандемии — 49, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт Европейского мониторинга реструктуризаций.

Как отмечается, сильнее всего пострадали Испания (17%), Франция (14%), Германия и Чехия (по 11%). Более 18 тысяч человек остались без работы. Это меньше, чем во время пандемии (18,7 тысяч) и кризиса 2009 года (27,3 тысячи).

Bloomberg ранее сообщило о падении промышленного производства в ФРГ из-за торговых пошлин президента США Дональда Трампа. В августе США и ЕС договорились о сделке: европейские товары облагаются пошлиной 15% (кроме алюминия и стали с 10%). ЕС согласился на беспошлинный ввоз и инвестиции в США на $600 млрд, а также на закупку военной техники на сотни миллиардов долларов. Трамп обещал поставки энергоносителей в ЕС на $750 млрд и замещение российских газа и нефти американским СПГ и ядерным топливом.

Профессор СПбГУ Наталья Еремина отмечает, что снижение производства в ЕС началось с кризиса 2008–2009 годов, когда компании сокращали вложения и искали дешевую рабочую силу, экономя на социальных вопросах. Финансовый кризис 2013–2014 годов и пандемия усугубили ситуацию. Антироссийские санкции привели к закрытию производств и увеличению стоимости производства из-за посредничества в закупках углеводородов.

Замдиректор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов считает, что деиндустриализация в Европе усиливается. Попытки ремилитаризации не дают нужного эффекта. Потеря российских энергоносителей снижает конкурентоспособность Европы, особенно в условиях санкций против Китая и Индии. Отказ от российских энергоносителей и обострение торговых отношений с ключевыми странами могут привести к катастрофическим последствиям. Суслов прогнозирует смену европейских элит и необходимость конструктивного диалога с Россией и странами мирового большинства.