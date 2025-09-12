США выступили за отказ Венгрии и Словакии от российского газа

Администрация президента США Дональда Трампа выступает за отказ Венгрии и Словакии от поставок российского газа.

Об этом заявил американский министр энергетики Крис Райт.

"Мы хотим полностью вытеснить российский газ [с европейского рынка]. Президент Трамп, Америка и все страны ЕС хотят положить конец войне России и Украины. Чем больше мы примем мер, которые будут лишать Россию возможности финансировать эту ужасную войну, тем лучше для всех нас. Поэтому ответ на ваш вопрос - безусловно", - сказал он корреспонденту европейского издания Politico, который спросил Райта о том, как США относятся к решению Будапешта и Братиславы отвергнуть план ЕС по поэтапному отказу от российского газа.

Как отметил министр, США также хотят, чтобы ядерные технологии экспортировались в Европу из Соединенных Штатов или поставлялись из стран Евросоюза. 11 сентября он заявил, что администрация Трампа ставит своей целью свести поставки российского газа в Европу к нулю и полностью заменить их своими энергоресурсами.

Ранее Еврокомиссия обнародовала инициативы по отказу от российского газа. В дорожной карте заявлено о намерении запретить новые сделки по импорту российского газа и спотовые контракты к концу 2025 года. ЕК также хочет запретить закупки трубопроводного и сжиженного природного газа из РФ к концу 2027 года. Окончательные юридически обязывающие предложения должны утвердить страны - члены сообщества в Совете ЕС. Венгрия и Словакия заявили, что будут голосовать против этого плана.

В мае 2022 года Евросоюз начал программу REPowerEU, направленную на прекращение "зависимости от газа" из РФ к 2027 году. При этом стоимость закупок российского СПГ для Евросоюза выросла почти в 4,6 раза за три года из-за увеличения цен. До 2022 года на российский газ приходились 40% общего импорта этого энергоносителя в ЕС, к 2023 году его доля снизилась примерно до 15%, однако в 2024 году вновь начала расти и достигла почти 19%, что вызвало недовольство евробюрократов.