Биржевые цены на дизельное топливо взлетели

По итогам торгов в пятницу, 12 сентября, стоимость дизельного топлива на Петербургской бирже с поставкой на европейской территории России взлетела на 2,3 процента, до 65 632 рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные площадки.

За последние два года биржевая стоимость дизтоплива была немногим выше только несколько дней в конце марта и начале апреля 2024 года, когда она доходила до 66 547 рублей.

Цена с поставкой в регионе Урал и Сибирь выросла на 1,7 процента, до 64 510 рублей за тонну, а с поставкой в регионе Сибирь и Дальний Восток — на 1,62 процента, до 65 212 рублей. Таким образом, значительно превышающий нормальное движение рост фиксируется по всей России, что может говорить о дефиците топлива.

Стоимость бензина стабильна. Так, бензин Аи-92 с поставкой на европейской части России стоит те же 71 457 рублей за тонну, что и в четверг, а Аи-95 — 78 893 рубля, что на 0,01 процента, чем днем ранее.

Вместе с тем ранее участники рынка предупредили, что существенные изменения правил торгов бензином на бирже, введенные в начале недели, приведут к искажению стоимости топлива. По оценкам ряда экспертов, биржевые цены уже значительно ниже, чем реальная оптовая стоимость бензина.

На фоне рекордного роста цен на топливо дефицит бензина наблюдается более чем в десятке регионов России. Власти Нижегородской области объяснили проблему «сложной производственно-экономической ситуацией на нефтеперерабатывающих предприятиях» и необходимостью пересмотра логистики.