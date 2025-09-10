Аналитик дал прогноз по курсу доллара до конца года

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов в разговоре с Рамблером рассказал о причинах ослабления рубля, а также поделился прогнозом курсу доллара до конца 2025 года.

Ранее курс доллара на российском межбанковском рынке превысил 85 руб. Это произошло впервые с 11 апреля 2025 года, предавал ТАСС со ссылкой на данные площадки «Финам».

Скачок курса доллара объясняется увеличением инвестиционного спроса на иностранную валюту. По мере снижения ставок по депозитам часть денег с депозитов уходит на валютный рынок. Тем более финансовые власти дают достаточно пессимистичные оценки по курсу рубля, отмечая, что российской экономике выгоден курс на уровне 80-90 рублей за доллар. Соответственно, население видит ориентир для курса именно в этих цифрах. Кроме того, нужно отметить, что после снижения ключевой ставки Центробанком упала привлекательность кэрри-трейд [стратегии получения прибыли на валютном рынке за счет разной величины процентных ставок – прим. ред.]. Сейчас доходность 10-летних ОФЗ находится на уровне около 13,5%-14%, и в принципе это высокий уровень, но он ниже ключевой ставки и ниже того показателя, который был несколько месяцев назад. Это, в свою очередь, толкает трейдеров к совершению операций с валютой. Вместе с тем в экономике ожидается некоторая активизация спроса на импорт - после снижения ключевой ставки инвестиционная активность может вновь активизироваться. Сергей Суверов Инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве РФ

Согласно прогнозу Суверова, к концу текущего года курс рубля может достигнуть отметки в 90 рублей за доллар. По словам специалиста, при инвестировании часть сбережений стоит направлять в иностранную валюту.

«Тем более это следует делать на фоне прогнозов об ослаблении рубля. Одновременно с этим сейчас могут быть интересны акции экспортеров с защитой от девальвации. В дальнейшем они могут подрасти. Ранее была информация о том, что россияне увеличили покупки наличной валюты, но наличная валюта не приносит процентный доход. Поэтому здесь также может быть интересно подключение облигаций», - отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что россияне начали массово скупать иностранную валюту, несмотря на заявления главы Минфина Антона Силуанова о ее «токсичности».