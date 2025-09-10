Курс доллара превысил планку в 84 рубля

Курс доллара на внебиржевом рынке превысил планку в 84 рубля впервые с весны. Об этом свидетельствуют данные торгов

С открытия обменных площадок в среду, 10 сентября, американская валюта подорожала на 0,9 процента. К моменту написания материала доллар вырос в цене на 75 копеек, до 84,44 рубля. Таким дорогим он не был с 11 апреля 2025 года.

Днем ранее Банк России поднял официальный курс доллара в России до многомесячного максимума. Котировки американской валюты на 10 сентября составили 83,24 рубля. В последний раз на столь высоком уровне официальный курс доллара в России находился 12 апреля 2025 года. Днем ранее котировки валюты в РФ были в районе 82,34 рубля.

Как отмечают опрошенные «Коммерсантом» эксперты, к концу 2025 года курс доллара может резко укрепиться к российской валюте и достичь отметки примерно в 90 рублей. В числе главных причин подобной динамики эксперты называют ряд факторов: ухудшение платежного баланса РФ, восстановление спроса на иностранную валюту на фоне увеличения импорта, снижение цен на основные виды российской экспортной продукции (преимущественно на нефть) и геополитическую неопределенность.