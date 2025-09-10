«Может обрушить добычу»: эксперт оценил вероятность падения цен на нефть

Увеличение объемов добычи нефти странами ОПЕК+ не приведет к избытку на рынке и снижению цен в ближайшем будущем. Об этом заявил в беседе с «Известиями» аналитик «Финам» Николай Дудченко.

Как уточнил собеседник, ситуация с увеличением запасов не вызывает серьезных опасений. По его словам, если потребуется, ОПЕК+ готова возобновить сокращение производства. Картель неоднократно заявлял об этом в своих сообщениях.

В минувшие выходные страны ОПЕК+ приняли решение увеличить добычу нефти с октября, вопреки прогнозам. Решающую роль в этом, вероятно, сыграла Саудовская Аравия, которая стремится вернуть утраченные позиции на рынке. Восемь стран, входящих в группу, планируют нарастить производство на 137 тысяч баррелей в сутки с октября.

Данное решение было обосновано благоприятным состоянием мировой экономики, способной абсорбировать дополнительные объемы нефти. Наибольший рост добычи обеспечат Саудовская Аравия и Россия, каждая из которых увеличит производство на 42 тысячи баррелей в день. Также увеличат производство Ирак, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Оман и Алжир. В результате с апреля и до достижения воскресных договоренностей ОПЕК+ нарастила добычу на 2,5 миллиона баррелей в день, что составляет примерно 2,4% мирового спроса.

Мировые цены на нефть выросли на опасениях нарушения мировых поставок сырья

По словам Дудченко, резкое падение цен на нефть может сократить добычу в США и стабилизировать рынок. Цены на нефть уже достаточно низкие для американских компаний, отметил он. По последним данным Baker Hughes, количество нефтяных буровых установок в США сократилось с 480 до 415, отмечает Николай Дудченко.