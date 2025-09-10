АЗС приостанавливают работу: топливный кризис в РФ набирает обороты

В России наблюдается дефицит бензина, который уже привел к перебоям в поставках и приостановке работы независимых АЗС в более чем 10 регионах, включая Нижегородскую, Ростовскую, Рязанскую области и Крым, сообщают «Известия».

Как отмечается, основная причина — сезонное увеличение спроса на топливо и рост цен на него в опте. Проблемы усугубляются атаками на нефтеперерабатывающие заводы и ограниченным экспортом.

Ситуация наиболее остро стоит в Центральной России, на юге страны, в Поволжье и на Дальнем Востоке. Независимые АЗС, не имеющие собственных добывающих мощностей, испытывают трудности с покупкой топлива на бирже из-за высоких цен и ограниченного предложения.

Минэнерго и нефтяные компании пытаются увеличить поставки, изменив график ремонтов НПЗ. Однако дефицит может быть решен только через увеличение предложения или сокращение спроса, считают эксперты. Меры поддержки включают льготные кредиты для НПЗ и торговых сетей, модернизацию производства и создание условий для блендинга высокооктановых бензинов.

Биржевая стоимость бензина АИ-95 в Приморском крае с начала июня выросла на 30%, что также усугубляет ситуацию.