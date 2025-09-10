Бельгия готова менять подход к управлению замороженными активами РФ

Бельгия допускает изменение подхода к управлению замороженными российскими активами для максимизации получаемой от них прибыли, основным условием для этого является распределение юридических рисков между всеми странами-членами Евросоюза, заявил глава МИД Бельгии Максим Прево в интервью Financial Times.

Вместе с тем министр предостерег участников политического блока от слишком агрессивных изменений в управлении российскими активами, сравнив последние с «курицей, несущей золотые яйца». Прибыль от этих средств направляется на погашение кредита, полученного G7 для финансирования Украины. По мере продолжения боевых действий призывы стран-участниц ЕС к максимизации доходов от российских активов звучат все чаще, среди них встречаются и призывы к их аресту, указывает FT.

Евросоюз изучает более агрессивные способы реинвестирования денежных средств для того, чтобы впоследствии направить их Киеву. Бельгия же в этом вопросе занимает осторожную позицию из-за риска судебных разбирательств, которые могут возникнуть впоследствии. В частности бельгийский министр опасается, что Брюссель может столкнуться с ситуацией, когда его обяжут выплатить сумму, эквивалентную его годовому бюджету.

«Бельгия не исключает пересмотра своей позиции, но если для этого будут достаточные юридические основания, если будут снижены финансовые риски и если риски будут объединены между всеми», — заявил Прево в разговоре с газетой.

Вместе с тем министр добавил, что Бельгия по-прежнему не рассматривает конфискацию российских активов, поскольку для этого, по его словам, нет юридических оснований. Кроме того, глава ведомства опасается как реакции других стран, которые держат свои активы в Европе, так и негативных последствий, которые могут наступить для евро. В заключение Прево призвал сохранить российские активы в качестве рычага воздействия на Москву на переговорах.