Евросоюз может приостановить торговое соглашение с США

Европейский союз (ЕС) может приостановить торговое соглашение с США, если Вашингтон не выполнит свои обязательства. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Марош Шефчович, передает РИА Новости.

© Газета.Ru

«Позвольте мне подчеркнуть, что наш законопроект предусматривает гарантии того, что мы сможем приостановить нашу тарифную либерализацию, частично или полностью, если США не будут соблюдать условия сделки», — сказал он.

28 июля США и ЕС заключили торговую сделку, в рамках которой Брюссель закупит американские энергоносители на сумму $750 млрд. Кроме того, европейцы согласились увеличить инвестиции из Европы в США на $600 млрд и покупать американское оружие. Взамен Вашингтон вдвое снизил пошлины на европейские товары — с 30% до 15%.

Дональд Трамп назвал это соглашение с Евросоюзом «крупнейшим из всех». В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что эта сделка поможет сбалансировать торговые отношения ЕС и США, а также позволит Европе отказаться от нефти и газа из РФ. Эксперты, впрочем, отнеслись к соглашению более скептично, заявив, что торговая сделка с США навредит экономике ЕС.