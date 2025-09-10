Внеочередной онлайн-саммит БРИКС продемонстрировал, что блок меняет формат. Главная тема — создание независимых механизмов от санкционного диктата Запада. БРИКС становится центрлм многополярности, сообщает «Царьград».

Президент Бразилии Лула да Силва предупредил о росте угрозы вторичных санкций, что может разрушить торговые связи внутри объединения. Он призвал БРИКС показать, что сотрудничество важнее. По его словам, играть по правилам, которые меняют в одностороннем порядке, становится опасно.

«Все чаще звучат идеи о собственных инструментах. Если Европа и США ведут себя как "санкционные хулиганы", то логично задуматься о создании альтернативных западным финансовых механизмов, которые позволят странам чувствовать себя свободнее», — подчеркнул бразильский лидер.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил разработать механизм защиты от незаконных санкций. Учредитель «Царьграда» Константин Малофеев отметил, что БРИКС обладает потенциалом для создания альтернативной финансовой архитектуры, которая завершит диктат доллара.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о снижении доверия к Совету Безопасности ООН, который перестал выполнять свою миссию по разрешению конфликтов. Это подталкивает к реформе органа.

В материале говорится, что западные валюты стали оружием давления, что заставляет страны искать новые механизмы. Для большинства государств выбор очевиден: либо зависимость от устаревших институтов, либо сотрудничество в рамках БРИКС. На саммите ШОС в Китае было подтверждено создание собственной финансовой архитектуры, независимой от западных институтов. Страны БРИКС впервые заговорили о коллективной системе взаиморасчетов и защиты от санкций.

Страны БРИКС приняли решение по Украине

Уточняется, что БРИКС превращается в геоэкономический союз, который обсуждает правила новой финансовой архитектуры. Следующим шагом станет координация внешнеполитических действий для защиты общих интересов, пишу авторы.

По их словам, формируется новая многополярная мировая архитектура, где БРИКС становится самостоятельной площадкой для создания правил. Этот опыт может стать примером для Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии.