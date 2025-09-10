Трамп потребовал от ЕС ввести масштабные пошлины против союзников России

Трамп потребовал от ЕС ввести стопроцентные пошлины против союзников России

Американский лидер Дональд Трамп призвал Европу ввести масштабные пошлины против торговых партнеров России, пообещав, что Соединенные Штаты последуют примеру. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

В частности, Трамп призвал Евросоюз ввести «стопроцентные вторичные пошлины» против Индии и Китая, чтобы усилить давление на Россию. С таким предложением он выступил во время обсуждения с европейскими лидерами мер по принуждению Москвы к миру, говорится в тексте.

«В последние недели Трамп все больше разочаровывается в Москве, поскольку Путин продолжает бомбардировать украинские города, несмотря на попытки США заключить мирное соглашение», — пишет The Telegraph.

До этого бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что страны Европы должны прекратить покупать российские энергоресурсы и ввести «реальные санкции» против Москвы. Он утверждает, что президент России Владимир Путин якобы не заинтересован в мирном урегулировании. Москва будет придерживаться этой позиции, пока она не станет стоить «колоссальной цены», считает политик.