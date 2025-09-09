Росстат: Общая инфляция в России за первое полугодие составила 3,8%

Общая инфляция в России за первые полгода составила, по данным Росстата, 3,8%. В целом драматического расхождения между федеральными округами по индексу потребительских цен нет, а у общего уровня инфляции по итогам 2025-го пока что все шансы вписаться в прогноз на этот год.

Так, исходя из данных Росстата, в Центральном федеральном округе потребительские цены в первом полугодии (по отношению к декабрю 2024 года) выросли на 3,3%, в Северо-Западном федеральном округе - на 4,2%, в Южном федеральном округе - на 4,2%, в Северо-Кавказском федеральном округе - на 3,5%, в Приволжском федеральном округе - на 4,1%, в Уральском федеральном округе - на 3,8%, в Сибирском федеральном округе - на 4,2% и в Дальневосточном федеральном округе - на 3,6%.

Инфляция в регионах часто является "завезенной": множество товаров производятся в других субъектах РФ

"Экономика регионов напрямую зависит от общероссийских тенденций в экономике, инфляция становится "завезенной". Одежда, продукты питания, медикаменты, автомобили - все они производятся вне региона и завозятся, а местные продавцы "добавляют" свой доход в цены. В некоторых субъектах наблюдается высокий уровень "инерции инфляции", то есть действие факторов (как положительных, так и отрицательных) растягивается на несколько периодов. Частым фактором региональной дифференциации цен становится сельскохозяйственная специализация субъекта и транспортная доступность", - указывает доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

По текущему прогнозу Банка России по итогам всего 2025 года инфляция в стране должна вписаться в диапазон 6-7%. В 2026 году ЦБ рассчитывает достичь цели по инфляции 4%.