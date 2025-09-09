Осеннее падение рубля началось: названы причины резкого ослабления нацвалюты

Сжатая пружина на валютном рынке стала разжиматься: внебиржевой курс рубля опустился до весенней отметки в 83,7 за доллар. Похоже, «проклятие августа» начинает срабатывать в сентябре. У происходящего не так много рациональных объяснений, но в их числе точно фигурирует решение Центробанка по ключевой ставке в эту пятницу. По словам аналитиков, уже сейчас рынки отыгрывают прогнозируемое снижение «ключа» на 200 базисных пунктов, до 16% годовых.

Переукрепленная российская валюта изначально создала проблему ожиданий обратного движения и связанных с этим откатом рисков. Напомним: в январе 2025 года доллар стоил по официальному курсу ЦБ в среднем 102,3 рубля, в апреле – 83,3, в мае – 80,4, в июне – 78,7, в июле – 78,73, в августе – 80,1. И вот сейчас рубль, все лето сохранявший стабильность, качнулся и устремился вниз.

Примечательно, что Минфин до 6 октября (с 5 сентября) будет продавать иностранную валюту и золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 31,5 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 1,4 млрд рублей. Теоретически это должно поддержать рубль. Вопрос – насколько получится в реальности?

Вероятно, начавшееся ослабление рубля отчасти связано с недавним обнулением нормативов обязательной продажи валютной выручки. «Делайте что хотите» - этот фактический сигнал от государства в адрес экспортеров может свидетельствовать о нежелательности крепкого курса для властей. В целом же картину формирует совокупность фундаментальных факторов.

«В последнее время участились разговоры о том, что мы впадаем в полномасштабную рецессию, независимо от каких-либо внешних обстоятельств, включая санкции, - рассуждает главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев. – Соответственно, с большой долей вероятности ЦБ снизит ставку на заседании 12 сентября. На 100 или 200 базисных пунктов – пока непонятно. Но очевидно, что это будет работать на ослабление рубля. А рынки уже сейчас отыгрывают это не свершившееся событие, воздействуя на курс. У нас повсеместно принято считать, что от величины ключевой ставки зависит вообще всё в экономике, любые процессы. А раз так, давайте как следует смягчим монетарную политику. Что не всегда оправдано, учитывая очевидные риски ускорения инфляции».

На взгляд Николаева, в обозримой перспективе доллар перевалит за 90, даже без учета абсолютно непредсказуемых геополитических факторов.

«Существует четкий сезонный момент: согласно графику годовой динамики обменного курса рубля за последние 20 лет, девальвация происходит если не в августе, то в сентябре-октябре точно, - напоминает доктор экономических наук Алексей Ведев. – Сегодня в рамках бюджетного правила Минфин предъявляет дополнительный спрос на национальную валюту. Рубль для него дороговат, поэтому без его непосредственного участия в курсообразовании не обошлось. Во внешней торговле никаких особых изменений нет, сезон отпусков, когда был повышенный спрос на доллары и евро, закончился. То есть, с точки зрения платёжного баланса ситуация ничем не отличается от июльской».

Понятно, что слабый рубль однозначно на руку Минфину и бюджету. Вместе с тем, он приведет к росту цен на импортные товары, которые потянут за собой все остальные. По словам Ведева, правительство «погонит» российскую валюту к сотне, хотя равновесным (оптимальным) значением для экономики собеседник «МК» считает коридор 75–85.

«У нынешних событий есть повод, и есть фундаментальная причина, - отмечает член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. - Повод — это всеми ожидаемое снижение ключевой ставки на 100-200 базисных пунктов, что гарантированно ведет к ослаблению национальной валюты. А причина – это огромный, в 4,89 трлн рублей, бюджетный дефицит. Еще Виктор Степанович Черномырдин, легендарный экс-премьер России, любил покрывать такие недостачи путем девальвации».

Что касается степени воздействия на инфляцию, большой она не будет. Скорее, по словам Разуваева, на инфляцию влияет потребительская активность, скорость и интенсивность обращения денег на товарных рынках, которая сейчас далека от пиковых значений. Эксперт напоминает также о сезонном факторе: осенью и во второй половине года рубль почти всегда чувствует себя неважно. Взять хотя бы «чёрный вторник» 11 октября 1994 года, когда курс обвалился к доллару на бирже разом на 40%. На сей раз отечественная валюта подешевеет до конца года минимум до 100 за доллар, полагает Разуваев. Но не до 130, как хотелось бы экспортерам.

«Давление на рубль усилили сразу несколько обстоятельств: падение цен на нефть в диапазон $60–65 за баррель, ожидания снижения ключевой ставки Банком России и рост спроса на валюту со стороны импортеров в начале осени, - говорит глава финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев. - Дополнительную волатильность вносит сам механизм расчёта официального курса ЦБ через внебиржевые сделки».

На экономику это движение курса оказывает противоречивый эффект. Более слабый рубль увеличивает доходы бюджета и экспортеров в рублёвом выражении, однако одновременно усиливает инфляционные риски и повышает стоимость импорта для бизнеса и населения. Именно поэтому ЦБ будет действовать осторожно, чтобы снижение ставок не совпало с излишним ослаблением валюты. По оценке Астафьева, в ближайшие недели курс будет колебаться в коридоре 81–85 за доллар.