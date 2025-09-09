Вечный фьючерс на доллар впервые с апреля превысил отметку 84 рубля

Вечный фьючерс на доллар впервые с 24 апреля подорожал на Мосбирже до 84 рублей. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что ранее Банк России установил официальный курс доллара США на уровне 82,3397 рублей. На Мосбирже курс доллара составил 84,18 рублей — это прибавка в 2,23%.

Как отметила главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец, сейчас рубль слабеет из-за приближающегося заседания Центрального банка по ключевой ставке. При этом, экспортная выручка остается ниже прошлогодних показателей, а торговый профицит сужается.

Ведущий аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин также добавил, что в начале осени рубль вышел из фазы стабильности, которая сохранялась летом. В этот период валюта оставалась в узком диапазоне 77,5–80 рублей за доллар, но теперь стоит ожидать «сильный выход» из этой ситуации. Потавин также добавил, что одной из причин ослабления рубля является обнуление норматива обязательной продажи валютной выручки экспортерами. По его словам, «Финам» ожидает возвращение курса доллара к показателям начала 2025 года.

К этому мнению присоединился эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. По его словам, в сентябре может произойти дальнейшее снижение курса рубля.

«Мы видим еще заметный запас для ослабления рубля до конца года — с движением в интервал выше 90 рублей за доллар, но происходить оно может неравномерно с учетом текущей структуры российского валютного рынка», — заявил он

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова уточнила, что потенциал укрепления рубля на 2025 год уже мог иссякнуть. А вот ослабление курса может продолжиться. По ее словам, Альфа-банк ожидает падение курса до 90-95 рублей за доллар.