Ответ на глобальный тренд: названы важные достижения российской экономики

В российской экономике произошло значительное усиление ESG-отчетности, касающейся экологического воздействия компаний. Это стало важным достижением, заявила NEWS.ru заведующая кафедрой корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Людмила Черникова.

Собеседница отметила, что данный прогресс обусловлен глобальными тенденциями и новыми регуляторными требованиями, которые подчеркивают важность прозрачности нефинансовой деятельности.

По ее словам, в последние годы глобальная экономика все больше внимания уделяет устойчивому развитию. В 2015 году страны Парижского соглашения обязались снижать углеродный след и развивать зеленую экономику. Инвесторы и компании требуют прозрачности ESG-практик. В 2020 году в России приняли закон, расширяющий требования к раскрытию нефинансовой информации крупными компаниями. Теперь в отчетах обязательны данные по социальным, экологическим показателям и корпоративному управлению, отметила Черникова.

Экономист сообщила, что Минэкономразвития и Банк России выразили поддержку дальнейшему развитию инициативы. Российский союз промышленников и предпринимателей, в свою очередь, разработал методические рекомендации и стандарты для бизнеса.

По словам Черниковой, уже в 2021 году Министерство экономического развития РФ выпустило методические рекомендации по раскрытию ESG-метрик, а в 2022–2023 годах Банк России усилил надзорные ожидания.