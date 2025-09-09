Глава МИД Финляндии Элина Валтонен высказалась за введение пошлин в отношении всего экспорта России на внутренний рынок Евросоюза.

В ходе визита в Берлин министр отметила, что необходимо избегать любой формы зависимости, сообщает РИА Новости.

В России неоднократно подчеркивали способность страны адаптироваться к режиму санкций, введенному европейскими государствами.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления России представляет собой долгосрочную стратегию Запада, а санкции оказали негативное влияние на мировую экономику.