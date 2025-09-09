Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с Рамблером прокомментировал призыв главы Евросовета Антониу Кошты ужесточить вторичные санкций для стран, которые покупают энергоресурсы у России.

Ранее Кошта выступил за ужесточение вторичных санкций для стран, которые покупают российские нефть и газ. По его словам, Евросоюзу нужно «усилить давление» на Москву, чтобы усадить ее за стол переговоров. «Это нелегко, но это то, что нам нужно продолжать делать: бороться с «теневым флотом», снижать способность России вести военные действия за счет продажи нефти и газа, и для этого нам нужно усилить не только санкции против России, но и вторичные санкции для стран, которые покупают нефть и газ у РФ», - заявил он.

Парламентарий отметил, что ужесточение Евросоюзом вторичных санкций для покупающих российские энергоресурсы стран приведет к серьезному росту давления на европейскую экономику.

Давление на российскую экономику началось еще в 2014 году – сразу же после организованного при активном участии Евросоюза террористического переворота на Украине. И в случае с нашей экономикой за все прошедшее с того момента время ЕС добился только одного – она стала развиваться настолько быстро, что это вызвало панику у нашего же Центрального банка, воспитанного, по сути, теми же идеями, которыми сейчас руководствуется Европейский союз. При этом ЕС, очевидно, удалось добиться существенного ухудшения своей экономики. Сейчас ее состояние вызывает опасения у немногих оставшихся вменяемыми руководителей стран Европейского союза. И вторичные санкции, как показал недавний опыт их введения [президентом США Дональдом] Трампом против Индии, вызывают примерно такой же эффект. Теперь Индия активно переориентируется с рынка «Соединенных государств Америки» на рынки мирового большинства. Да, концентрация денег в расчете на душу населения там, конечно, меньше, зато самих этих душ гораздо больше. Так что Индия, похоже, очень серьезно выиграет от этой переориентации. Теперь же ЕС хочет последовать примеру «Соединенных государств Америки» и отрезать себя от последних остатков дешевых товаров, но, как известно, самоубийце помешать практически невозможно. Если перекроешь ему один способ самоубийства, то он найдет другой. То, что ключевые концепции тоталитарной секты «либералы», контролирующей мысли большей части европейского руководства, рано или поздно гарантировано приводят к несовместимым с жизнью рекомендациям, мне удалось доказать еще в 2012 году. Тогда вышла моя статья «Многочастичные взаимодействия», где я объяснил, почему это неизбежно. Анатолий Вассерман Публицист, интеллектуал и депутат Госдумы

Ужесточение вторичных санкций для импортирующих нефть и газ из России стран представляет угрозу для европейских политиков, отметил депутат.

«Сейчас «Соединенные государства Америки» постепенно выходят из тоталитарной секты «либералы». По крайней мере, Трамп – это ее последовательный противник. Соответственно, факт его избрания на пост президента показывает, что значительная часть американского населения придерживается того же мнения, что и он. На мой взгляд, как только руководство ЕС попытается уже самостоятельно, не надеясь на Вашингтон, проводить политику той же тоталитарной секты «либералы», народ отреагирует на это избранием тех руководителей, которые уже не будут ориентироваться на эту самую секту», - заявил Вассерман.

Британская газета Financial Times со ссылкой на источники ранее сообщила, что власти Евросоюза обсуждают введение санкций против Китая за продолжающиеся активные закупки российских энергоресурсов.