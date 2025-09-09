Названы признаки рецессии российской экономики

В настоящее время есть основания полагать, что российская экономика оказалась в рецессии. Об этом заявил президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. Его процитировали «Ведомости».

Он обратил внимание, что бизнесмены столкнулись с высокой стоимостью обслуживания кредитов и растущими издержками. Снижать последние им приходится за счет сокращения персонала и повышения производительности труда. Калинин подчеркнул, что предприниматели могли бы переложить издержки на потребителей (так поступили многие естественные монополии). Но в таком случае возникает проблема падения спроса. Еще один фактор — это высокая конкуренция среди малого и среднего бизнеса, которая сужает возможности перекладывания трат на покупателей.

По мнению экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, даже если Центральный банк РФ смягчит свою политику, то в 2026 году российской экономике не избежать рецессии. В свою очередь, аналитик финансового рынка Андрей Бархота заявил, что в некоторых отраслях российской экономики уже сейчас фиксируются признаки глубокой рецессии. По словам президента России Владимира Путина, сейчас в российской экономике сложилась такая ситуация, когда невозможно прогнозировать даже на десять дней вперед.