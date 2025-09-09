Россия ищет пути обхода санкций

Алексей Громов, представитель Института энергетики и финансов, заявил «Царьграду», что Россия продолжает находить способы обходить санкции, несмотря на новые ограничения. По его мнению, несогласованность западных мер дает стране возможность адаптироваться и преодолевать барьеры.

Собеседник высказался о санкционном давлении. По его словам, согласно первому пункту, оно должно быть синхронизировано всеми странами-участниками давления на Россию. Санкции, который предлагает Евросоюз, не поддерживаются США, подчеркнул эксперт. По его словам, речь идет, в частности, о потолке цен на российскую нефть, который запрещает компаниям Евросоюза участвовать в ее транспортировке и предоставлении сопутствующих услуг, с 3 сентября снижается с $60 до $47,6 за баррель.

Евросоюз не поддерживает тарифное давление на Индию и другие страны, которые являются покупателями российского топлива, добавил Громов. Как уточнил он, все это приводит к тому, что формируется «санкционный бульон», в котором, «на самом деле, вариться России становится не так уж и тяжело, потому что где-то есть лазейки санкционные в европейском и американском законодательстве».