Для снижения ключевой ставки Банка России и уменьшения процентных ставок в экономике необходимо проводить взвешенную бюджетную политику. Об этом 9 сентября заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью радио «РБК».

Необходимо снижать ключевую ставку и ставки в экономике, а для этого требуется формирование взвешенного сбалансированного бюджета, подчеркнул глава Минфина.

Силуанов отметил, что Центральный банк внимательно отслеживает состояние бюджетного дефицита и его влияние на монетарную политику. Министр добавил, что банковская система и бюджет совместно формируют денежную массу, поэтому сокращение дефицита бюджета создаст дополнительные возможности для кредитования коммерческими банками и упростит проведение денежно-кредитной политики.

По словам главы финансового ведомства, текущие высокие ставки частично являются следствием повышенного бюджетного импульса в предыдущие годы. Он акцентировал, что в будущем важно избегать повторения подобной ситуации и поддерживать сбалансированность бюджета.

Кроме того, Силуанов напомнил, что Минфин традиционно формирует бюджет на основе взвешенных и консервативных подходов, поэтому не следует ориентироваться на излишний оптимизм, в частности на возможное ослабление западных санкций. РФ должна в первую очередь безусловно выполнять все бюджетные обязательства, заключил министр.