Венгрия анонсировала контракт на покупку газа на Западе

В течение дня министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто намерен подписать самый долгосрочный для Будапешта контракт на покупку газа на Западе. Об этом в социальных сетях заявил сам чиновник, сообщает РИА Новости.

В своем анонсе, сопровождаемым фотографией из аэропорта, он не уточнил, о каких объемах идет речь, с кем будет заключено соглашение на поставку и каковы сроки его начала.

Чиновник подчеркнул, что Венгрия прилагает серьезные усилия в направлении диверсификации газовых поставок, чтобы не зависеть от одного поставщика.

«Чем больше маршрутов, чем больше газа мы сможем закупать, тем в большей безопасности мы будем», — указал Сийярто.

В настоящее время Венгрия зависит от трубопроводных поставок российского газа, за что подвергается критике со стороны руководства Евросоюза. За первые восемь месяцев 2023 года она получила из России более пяти миллиардов кубометров газа, а до конца года прокачка может выйти на рекордный уровень. Ранее Сийярто предполагал, что до конца года поставки, которые после остановки украинского маршрута ведутся через «Турецкий поток», достигнут 8,5 миллиарда кубометров.