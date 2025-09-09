Запад, разочарованный саммитом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), готовился к встрече БРИКС, пугая участников экономической войной. Об этом сообщает РИА Новости.

Россия стала главной мишенью: США угрожают санкциями, Евросоюз обвиняет в нарушении международного права, а Financial Times предупреждает о зависимости США от поставок нефти и газа из России.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США и Европа обсуждают ужесточение санкций против России. По его словам, коллапс российской экономики может подтолкнуть российскую сторону к переговорам с Украиной.

Путин: Нужно обеспечить мягкую и спокойную посадку экономики РФ

Встреча БРИКС прошла в закрытом формате без коммюнике, участники призвали к многополярности и справедливому мировому порядку. Эксперты считают, что БРИКС переходит к политике взаимопомощи, где атака на одного члена — атака на всех. Бразилия инициировала саммит после введения США пошлин.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что любые санкции нелегитимны и возврата к прежнему формату сотрудничества не будет. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил бесполезность санкций против России. Президент РФ Владимир Путин предупредил, что войска НАТО на Украине станут целями для России.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Еврокомиссия намерена вынести на рассмотрение стран Евросоюза 19-й пакет антироссийских санкций к 12 сентября. По данным агентства, проект документа, который представят 12 сентября, включает в себя ограничения против банков двух стран Центральной Азии и ряда региональных банков России.