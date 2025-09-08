Экономист оценил последствия отказа Европы от российских энергоресурсов

Декан факультета финансовой экономики МГИМО и доктор экономических наук Игбал Гулиев заявил, что страны Европы не смогут отказаться от российских энергоресурсов до 2030 года. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Гулиева, переход стран Европы на нефть и газ из США может негативно повлиять на промышленность. Он также добавил, что в последние годы страны Европы переносят свои крупные заводы в другие страны из-за цен на энергоносители. При этом, сами страны Европы планируют реализовать план по отказу от российских энергоресурсов уже в 2027 году — эксперт назвал такие планы «маловероятными».

«Полного отказа до конца этого десятилетия не будем наблюдать. Что касается экономических последствий для стран Европы, сами европейцы отмечают, что они будут значительными. Мы будем наблюдать рост цен на нефть и газ и увеличение тарифов. И это касается не только граждан, но и промышленности», — заявил Гулиев.

Ранее в Европе выросли цены на газ.