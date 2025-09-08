Власти Евросоюза (ЕС) обсуждают введение санкций против Китая за продолжающиеся активные закупки российских энергоресурсов, включая нефть и природный газ. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Переговоры о новом пакете ограничительных мер против России начались 7 сентября. В качестве одного из вариантов усиления давления на Москву в ЕС рассматривают санкции против крупнейшего покупателя нефти из РФ. В ходе обсуждений несколько раз поднимался вопрос о целесообразности введения вторичных санкций против КНР, уточнили собеседники газеты.

Однако говорить о согласованной позиции по этой теме пока преждевременно, добавили они. Эти обсуждения находятся «на очень ранней стадии». Для окончательного одобрения европейским чиновникам необходимо заручиться поддержкой властей США. Кроме того, потребуется положительный ответ со стороны всех 27 стран-участниц ЕС. Представители Венгрии и Словакии с большой долей вероятности выступят против вторичных санкций в отношении Китая, заключили источники.

Западные страны подсаживают Китай на российскую энергоиглу, сообщает РИА Новости. В материале говорится, что саммит Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине стал главным событием, за которым следит западная пресса.

Reuters утверждает, что «Газпром» и CNPC договорились об увеличении поставок газа в Китай до 44 миллиардов кубометров в год по «Силе Сибири — 1», а также о строительстве «Силы Сибири — 2» к 2025 году, напоминает агентство.

Проект «Алтай», который позже стал «Силой Сибири — 2», был согласован в 2006 году, но в 2009 году его приостановили. С 2014 года, после присоединения Крыма, Россия и Китай усилили сотрудничество. В 2026 году PipeChina начнет расширение газораспределительных сетей.

Китай стремится диверсифицировать источники энергоресурсов, чтобы не зависеть от одного поставщика более чем на 20%. В 2022 году Китай сократил импорт СПГ и увеличил трубопроводные поставки.

«С точки зрения государственных интересов это совершенно логичный подход, исключающий подсаживание на единственную импортную иглу, что также является рычагом давления в руках внешнего поставщика. Однако и тут все перелопатила грандиозная геополитическая волна, запущенная Россией», — пишет РИА Новости.

Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что Россия сможет поставлять энергосырье китайской стороне.

Президент РФ отметил, что потребности в энергоресурсах в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут. Это, по его словам, касается и Китай, который будет получать данное сырье не по завышенным, а по взвешенным рыночным ценам. Путин указал, что такая же схема действует и в еврозоне.

"Конечно, это будет создавать конкурентные преимущества для наших китайских друзей", – добавил глава государства, говоря про поставки Китаю энергоресурсов по взвешенным рыночным ценам.

Кроме того, российский лидер затронул тему подписанных с китайской стороной контрактов о поставках трубопроводного газа.

По его словам, данные соглашения позволят увеличить объемы экспорта газа в КНР до более 100 миллиардов кубометров газа в год.

"Через Монголию (поставки газа по "Силе Сибири – 2". – Прим. ред.) у нас будет 50 млрд (кубометров. – Прим. ред.). То, что сейчас есть 38 (миллиардов кубометров газа по "Силе Сибири". – Прим. ред.), потом еще там пара маршрутов, которые тоже будут увеличиваться", – уточнил Путин.

Россия и Китай заключили меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2», что позволит увеличить экспорт газа до 50 млрд куб. м в год в течение 30 лет, сообщают «Известия».

Стороны также договорились об увеличении поставок по действующим маршрутам «Сила Сибири» и «Дальневосточный маршрут» до 44 млрд и 12 млрд куб. м соответственно. Общий объем поставок по новым и расширенным договоренностям может достигнуть 106 млрд куб. м в год.

Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает проект экономически оправданным даже при текущей цене газа для Китая в $260 за 1 тыс. куб. м. Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин отметил, что модернизация существующих маршрутов обойдется в несколько миллиардов долларов, тогда как затраты на «Силу Сибири – 2» составят около $10–15 млрд на трубопровод и дополнительные расходы на инфраструктуру.

Управляющий партнер компании «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева считает, что при запуске всех мощностей «Газпрома» Китай будет платить более $27 млрд ежегодно. Генеральный директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова отмечает, что увеличение экспорта газа в КНР позволит России стать ключевым поставщиком энергоресурсов для китайской экономики.

Никаких серьезных последствий для Китая от санкций за приобретение российских нефти и газа на не будет, поскольку страна к ним готова. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

Новиков отметил, что Китай уверен в своих силах и готов к дальнейшему сотрудничеству с Россией. Для этого, по его словам, развиваются отдельные коммерческие и банковские структуры, вписанные в глобальную экономику.

«Американские санкции являются проблемой, но в целом китайское общество и государство нацелены на то, чтобы не поддаваться на шантаж, тем более, в данном случае речь идет о взаимном интересе. Поставке энергоносителей для Китая — жизненно важный вопрос с точки зрения развития их экономики и удерживания той самой конкуренции с Западом, которая становится все более недобросовестной», — отметил Новиков.

