На Западе раскрыли «великие идеи» ЕС

Дипломаты ЕС обсуждают вторичные санкции против Китая и других стран

Европейский Союз начал обсуждение новых санкций, которые могут быть введены против стран, приобретающих российскую нефть и газ. Инициатива связана с давлением со стороны США, которые стремятся сократить доходы России от продажи энергоресурсов.

По информации Financial Times, президент США Дональд Трамп выразил недовольство действиями России и заявил о готовности обсудить с ЕС новые ограничительные меры. Также Трамп сообщил, что в ближайшие дни пройдут переговоры с Владимиром Путиным.

В воскресенье дипломаты ЕС приступили к обсуждению нового пакета санкций, в том числе вторичных мер против Китая — главного покупателя российской нефти. Однако принятие таких мер осложняется тем, что требуется согласие всех 27 стран — членов ЕС. Венгрия и Словакия могут воспрепятствовать введению санкций. Для координации действий делегация ЕС отправилась в Вашингтон, где проведет консультации с Министерством финансов США.

ЕС опасается последствий в случае введения санкций против Китая. Пекин, который закупает около 2 миллионов баррелей российской нефти в день, выступает против ограничений, не одобренных ООН. Европейские компании рискуют столкнуться с ответными мерами со стороны Китая.