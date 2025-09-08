Председатель КНР Си Цзиньпин раскритиковал торговые войны между странами. ОБ этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Такое заявление он сделал во время своего выступления на виртуальном саммите БРИКС. По мнению председателя, «отдельные страны» развязывают подобные конфликты, что наносит сильный удар мировой экономике.

«Некоторые страны непрерывно развязывают торговые и тарифные войны, что серьезно бьет по мировой экономике и подрывает правила международной торговли», — заявил он.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что сотрудничество БРИКС усилит устойчивость к внешним вызовам.