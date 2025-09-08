Раскрыты детали 19-го пакета антироссийских санкций

Еврокомиссия намерена вынести на рассмотрение стран Евросоюза 19-й пакет антироссийских санкций к 12 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, проект документа, который представят 12 сентября, включает в себя ограничения против банков двух стран Центральной Азии и ряда региональных банков России.

Ранее сообщалось, что в 19-й пакет санкций ЕС против РФ могут войти ограничения в отношении энергетических компаний, платежных систем, криптовалютных бирж и операций с нефтью. В частности указывалось, что меры могут коснуться тайного нефтяного флота России и компаний «Роснефть» и «Лукойл».