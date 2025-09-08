Названы темы, которые могут быть подняты на саммите БРИКС

Лидеры стран БРИКС могут по инициативе Бразилии обсудить за закрытыми дверями совместные меры по противодействию экономическому давлению США. Об этом заявил News.ru политолог Юрий Светов.

Он напомнил, что ранее США ввели ограничения против Бразилии, что вызвало проблемы во внешнеэкономическом балансе страны. Сложности в экономических отношениях с США есть и у других ключевых участников блока, в том числе Индии и Китая.

«Судя по заявлениям президента Бразилии [Луиса Инасиу] Лулы да Силвы — по его же инициативе собирается саммит БРИКС, — разговор пойдет о противодействии экономическому давлению со стороны США. Они хотят реагировать сообща», - пояснил Светов.

Он отметил, что и для России особую актуальность приобретают заявления американского лидера Дональда Трампа о готовящемся пакете санкций.

«Что мы будем делать? Будем ли мы совместно как-то противостоять или каждая страна будет выкарабкиваться по-своему? Вот, видимо, об этом и будет речь в ходе закрытого заседания БРИКС», — резюмировал Светов.

Ранее США ввели высокие пошлины на продукцию из Бразилии (50%). При этом президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался звонить лидеру США Дональду Трампу для урегулирования разногласий, что усиливает давление на правительство со стороны экономической оппозиции.

27 августа вступила в силу введенная Трампом дополнительная 25% пошлина на импорт из Индии. Причиной стало увеличение доли российской нефти в индийском импорте. В Нью-Дели назвали меры со стороны США «несправедливыми, необоснованными и неразумными».

Сейчас поставлена на паузу торговая война и между Вашингтоном и Пекином, но она может разгореться вновь. Президент США Дональд Трамп 2 апреля ввел пошлины в отношении Китая в размере 34%. После того как Пекин предпринял ответные меры, Трамп резко повысил их до 145%. Также в Белом доме предупредили, что Китаю грозят пошлины на импорт в США в размере до 245%.

В результате переговоров в мае тарифы были заморожены, но они должны были вступить в силу 12 августа. Стороны договорились отложить их еще на 90 дней, сохранив 10% ставки.