Неожиданно раскрыты реальные запасы нефти в России

Российские запасы нефти достаточны для обеспечения добычи на любой перспективный период при условии активной работы недропользователей в области геологоразведки и воспроизводства ресурсной базы. Такое заявление в интервью «ТАСС» сделал руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Олег Казанов.

По его данным, из 31 миллиарда тонн совокупных запасов нефти в стране в настоящее время подготовленными к разработке являются 19 миллиардов тонн, а неподготовленными — 12 миллиардов.

При этом из 19 миллиардов тонн доказанных запасов не все в текущих экономических условиях рентабельны для извлечения. Согласно расчетам Роснедр, лишь 13 миллиардов тонн могут быть реально вовлечены в разработку в существующих ценовых и налоговых условиях.

США хотят, чтобы Европа полностью отказалась от закупок российской нефти. Реально ли это?

Если разделить этот объем на прогнозируемый годовой уровень добычи, то обеспеченность России запасами нефти составит 25 лет. Казанов подчеркнул важность вопроса: должна ли страна подойти к 2051 году без резервных запасов.

4 сентября 2025 года президент России Владимир Путин оценил угольные ресурсы страны, указав, что РФ располагает значительными запасами угля различных марок, которых хватит практически на тысячу лет.

При этом он отметил наличие множества проблемных вопросов в энергетической сфере, требующих внимания. В частности, президент указал на формирующийся в России дефицит газа.