Российской экономике предрекли спад

Опрос, проведенный Опорой России эксклюзивно для Радио РБК, показал, что больше половины предпринимателей ожидают спада экономики к декабрю.

Как отмечается, 57% опрошенных полагают, что экономика будет ухудшаться до конца года, 74% указали на дефицит финансовых и кредитных средств, а 70% считают, что меры государственной поддержки за последние три года были недостаточными.

В сентябре 2022 года РБК опросил российских предпринимателей, чтобы выяснить их прогнозы относительно будущего российской экономики. Результаты этого исследования были представлены на Восточном экономическом форуме.

Согласно опросу, 42% бизнесменов верили в восстановление экономики, 30% готовились к спаду, а 28% затруднились с ответом. На тот момент почти никто из опрошенных (87%) не планировал сокращать персонал в связи с СВО. У половины предпринимателей (55%) не возникло проблем с кадрами, а 78% отметили отсутствие сложностей с доступом к финансированию.