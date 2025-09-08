Евросоюз решил наказать страну ЕАЭС за торговлю с Россией

Европейский союз (ЕС) готовит новые санкции против России, которые должны ударить по банкам и энергетическим компаниям. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, 19-й пакет европейских рестрикций также будет нацелен на российские платежные системы и системы кредитных карт, криптовалютные биржи. При этом Брюссель надеется скоординировать некоторые из своих ограничений с США. С целью обсуждения этого вопроса в Вашингтон решили направить делегацию официальных лиц ЕС. В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что его страна готова усилить давление на Россию, но Белому дому нужно, чтобы американские партнеры в Европе последовали примеру США.

В связи с этим издание напомнило, что президент США Дональд Трамп до сих пор воздерживался от введения прямых санкций против России, однако довел пошлины против Индии до 50 процентов в связи с продолжающимися закупками ею российской нефти.

Что касается Европейского союза, то там, по данным Bloomberg, задумались о возможности первого применения «инструмента по борьбе с обходом санкций» против Казахстана. Речь идет о том, что этой постсоветской республике запретят импортировать определенный набор оборудования, которое, как полагают в ЕС, перенаправляется в Россию, где используется для производства оружия. Однако применение этого инструмента требует обширных доказательств и, как и любые санкции ЕС, нуждается в поддержке государств-членов.

Однако официальное предложение по 19 пакету антироссийских санкций Евросоюза, вероятно, представят лишь к концу этой недели. Некоторые дипломаты полагают, что ничего принципиально нового в нем не будет.