Бюджетным доходам от прибыли в России спрогнозировали обвал

По итогам года федеральный бюджет России может недополучить триллион рублей налога на прибыль, что составляет почти четверть от заложенной в планах суммы (4,2 триллиона рублей). Об этом со ссылкой на данные по сборам по состоянию на конец августа и оценку этих цифр аналитиками пишут «Известия».

С 2025 года ставка по налогу выросла с 20 до 25 процентов, а в центр направляется не 3, а 8 процентов, остальное идет в бюджеты регионов. Такие изменения позволили заложить в бюджет существенный рост поступлений, но эти ожидания могут сбыться не полностью.

По состоянию на конец августа доходы федерального бюджета от такого налога, по данным портала «Электронный бюджет», составляют 2,3 триллиона рублей. Таким образом, если предполагать, что выплаты будут идти равномерно, то за весь год получится сумма около 3,4 триллиона.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов согласен с существованием риска недобора налогов, но отмечает, что для его реализации должна ухудшиться внешнеэкономическая ситуация, в том числе речь идет о падении цен на нефть и газ, усилении санкций на экспорт или снижении мирового спроса.

Впрочем, экономист Андрей Бархота считает, что власти могут компенсировать потери за счет приватизации или штрафов для бизнеса. В свою очередь, глава департамента по работе с клиентами инвестиционно-аналитической компании AMCH Даниил Тюнь напомнил о неравномерности выплаты налога на прибыль, так что не исключено, что крупные поступления осенью или к концу года сгладят общую картину.

Россияне ринулись брать кредиты

По словам Чернова, рост налога на прибыль для бюджета — один из ключевых источников наполнения доходной части для исполнения социальных обязательств и покрытия дефицита, что заставляет власти внимательнее относиться к его собираемости.

Ранее эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Эмиль Аблаев предположил, что слова президента России Владимира Путина о допустимости роста дефицита федерального бюджета указывают на то, что итоговые показатели окажутся выше текущих планов.