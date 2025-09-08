Как российские миллиарды «утекают» в никуда

В августе федеральный бюджет получил от нефти и газа 505 млрд рублей — это на 35% меньше, чем в прошлом году. Это произошло не только из-за отсутствия разовых выплат, но и падения базы на фоне укрепившегося рубля и снижения цен на нефть Urals, сообщает «Царьград».

Средняя цена Urals в августе составила $57,6 за баррель, тогда как в июле было $60,4, а год назад — $74, следует из данных Минэкономики. Доходы бюджета за январь–август снизились на 20% по сравнению с прошлым годом. Это системный недобор средств, говорится в материале.

Проблема заключается в методике, пишут авторы. Россия рассчитывает налоги по данным британского агентства Argus, которое после санкций не отражает реальный рынок. Argus не видит весь объем сделок, особенно в Азии, и фиксирует цены по ограниченной выборке. Реальные продажи идут по более высоким ценам, но в статистике и налогах учитываются заниженные котировки, подчеркивается в статье.

«Эта практика работает против нас: бюджет получает меньше, чем должен, а внешние игроки получают рычаг давления. Argus в нынешних условиях — это не зеркало рынка, а навязанная рамка», — говорится в материале.

Пошлины Трампа повлияли на поставки российской нефти

Как сообщается, если продолжать опираться на чужие котировки, Россия будет терять миллиарды ежемесячно. Выход — создать собственную систему оценки цен и налоговой базы, которая будет учитывать реальные сделки, а не внешние ориентиры, отмечают авторы материала.