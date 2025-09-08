ЦБ раскрыл четыре сценария развития российской экономики

Банк России представил четыре сценария развития российской экономики. Основной сценарий предполагает замедление роста ВВП до 1-2% в 2025 году, до 0,5-1,5% в 2026-м и до 1,5-2,5% в последующие годы, передает РИА Новости.

Инфляция стабилизируется на уровне 4% с 2026 года, ключевая ставка будет постепенно снижаться до 7,5-8,5% к 2028 году. Проинфляционный сценарий допускает рост ВВП до 1-2% в 2026 году и до 0,5-1,5% в 2027-м при инфляции 4% только в 2027 году. Ставка снизится до 8,5-9,5% к 2028 году.

Рисковый сценарий предполагает снижение ВВП на 3,5-2,5% в 2026 году, на 2-3% в 2027-м и рост на 2-3% с 2028 года. Ставка достигнет 18-20% в 2027 году, а инфляция опустится до целевых значений к 2028 году.

Дезинфляционный сценарий возможен при активном инвестировании и росте производительности труда, пишет агентство. ВВП вырастет на 2,5-3,5% в 2026 году, на 2-3% в 2027-м и на 1,5-2,5% в 2028-м. Инфляция снизится до 4% уже в 2026 году, а ставка упадет до 10,5-11,5% в 2026 году и до 7,5-8,5% с 2027 года.

Так, три сценария предполагают сохранение жесткой денежно-кредитной политики, отмечает профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве России Надежда Капустина. Эксперты ожидают постепенного смягчения условий к концу года.

Что решит ЦБ по ключевой ставке 12 сентября: прогнозы экспертов

Доцент РУДН Лазарь Бадалов указывает на высокую ставку как основную проблему для бизнеса. Владелец GIS Mining Василий Гиря отмечает адаптацию экономики, но подчеркивает давление на инвестиции из-за дорогой ликвидности. Эксперты считают возможным снижение ставки до 14-15%, а при благоприятных условиях — до 13%.