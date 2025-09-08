В России прорабатывается введение нового промышленного сбора

В России ведется работа по согласованию введения механизма промышленного сбора; такой сбор планируют распространять как на производителей промпродукции, так и на импортеров, рассказал в интервью ТАСС на ВЭФ министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Министр напомнил, что предложение ввести промышленный сбор ранее озвучили сенаторы в рамках встречи с председателем правительства.

Сейчас ведется работа по согласованию введения этого механизма с заинтересованными органами власти, отметил он.

Механизм направлен как на обеспечение промышленной безопасности страны в целом, так и на поддержку российских предприятий.

При этом сбор будет распространяться как на производителей промышленной продукции, так и на импортеров, добавил Антон Алиханов.

Ранее сообщалось, что новый промсбор коснется важных отраслей промышленности, в том числе радиоэлектронной и микроэлектроники. Собранные средства направят в специальные фонды, целью которых является поддержка этих отраслей.