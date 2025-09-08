Россиян предупредили о резком подорожании свинины

Цены на свинину в российских магазинах вырастут на 5-10% до конца года. Такой прогноз в разговоре с «Газетой» дал экономист Сергей Суетин.

По его словам, в России с 2024 года наметился тренд по сокращению поголовья скота в целом и свиней в частности. Так, по данные Росстата численность свиней к концу прошлого года сократилась на 1,6%. А розничная цена на свинину на кости составляла 379,5 рубля за 1 кг.

При этом объемы российского экспорта свинины растут опережающими темпами с 2010 года. Экономист сослался на статистику Федерального центра «Агроэкспорт», согласно которой за первые пять месяцев 2025 года экспорт свинины и субпродуктов из России составил около 130 тыс. тонн на сумму более $311 млн.