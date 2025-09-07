Минфин США рассказал, что заставит Путина сесть за стол переговоров

Вашингтон и Брюссель обсуждают новый раунд санкций и дополнительных пошлин в отношении России, чтобы побудить президента РФ Владимира Путина к мирным переговорам с Украиной, рассказал министр финансов США Скотт Бессент. Об этом пишет Bloomberg.

Глава ведомства заметил, что США готовы усилить давление на Россию. Вместе с тем, добавил он, Вашингтон настаивает на том, чтобы европейские партнеры присоединились к санкциям.

Министр уточнил, что накануне контактировал с представителями Европейского союза по поводу усиления давления на Россию на фоне эскалации атак на Украину.

«Сейчас мы участвуем в гонке между тем, как долго сможет продержаться украинская армия, и тем, как долго сможет продержаться российская экономика. И если США и ЕС введут новые санкции, дополнительные пошлины для стран, покупающих российскую нефть, экономика РФ полностью рухнет, и это заставит президента Путина сесть за стол переговоров», — предположил Бессент.

Автор статьи напомнил, что Россия на протяжении многих лет находится под разрушительными санкциями как со стороны США, так и со стороны Европы. Он уточнил, что это не помешало Москве найти покупателей в Индии, Китае и других странах.