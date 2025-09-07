"Восьмерка" ОПЕК+ договорилась увеличить добычу нефти в октябре

Страны - участницы альянса ОПЕК+ на заседании восьми ведущих стран ОПЕК+ договорились об увеличении квот на добычу нефти на октябрь на 137 тыс. баррелей в сутки, утверждает агентство Reuters со ссылкой на источник в одной из делегаций.

Официально об итогах встречи пока не сообщалось.

7 сентября проходит встреча восьми стран ОПЕК+, добровольно сокращающих добычу нефти. Они должны договориться о плане по добыче нефти на октябрь.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало накануне, что Саудовская Аравия продвигает ускоренное наращивание добычи нефти участниками ОПЕК+ для восстановления доли рынка. По данным издания, "восьмерка" ОПЕК+ рассмотрит вопрос о том, что делать с оставшимся ограничением на добычу нефти в 1,65 млн баррелей в сутки, которое действует до конца 2026 года.

Во встрече участвуют Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Казахстан, Алжир, Оман и Кувейт.