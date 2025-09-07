Глобальный экономический тренд пришел в Россию

РБК: в России становится трендом «серебряная» экономика
Россия не избежит перехода на «серебряную» экономику, которая становится глобальным трендом. Рынок товаров и услуг для граждан старше 55 лет формируется уже сейчас, пишет РБК.
Перестройка мировой экономики неизбежна, она связана с тем, что к 2050 году каждый пятый житель Земли будет старше 60 лет (данные ООН).
Поэтому во многих государствах бизнес начинает ориентироваться на «серебряную» аудиторию. Так, в Японии создают инновационные решения для пожилых с применением робототехники и специальных сервисов.
В России увеличился средний размер социальной пенсии
В России доля граждан старше 55 лет уже достигла 30%. Однако рынок товаров и услуг для них пока только формируется.
«Ключевая проблема — низкая покупательная способность: средняя пенсия составляет 25,1 тыс. рублей, что в 4 раза меньше средней зарплаты», — отмечает РБК.
Эксперты также говорят, что поколение 1950-х годов предпочитает сбережения активному потреблению.