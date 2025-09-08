Спрогнозирован курс доллара на осень

С начала сентября рубль начал постепенно ослабевать по отношению к иностранным валютам на фоне снижения роста экономики и ожидания решения Центробанка по ключевой ставке. С учетом этого наблюдаются перспективы роста доллара к 85 рублям, рассказал RT начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

© Газета.Ru

К началу последнего квартала в этом году начал расти спрос на иностранную валюту со стороны импорта, что отразилось на валютных колебаниях, отметил эксперт. Все это, по его словам, в целом подталкивает рубль к верхней границе недельного диапазона от 79 до 83 рублей за доллар.

«Перспективы роста доллара к 85 рублям могут проявиться в осеннем торговом цикле», — заключил эксперт.

Напомним, 4 сентября ЦБ повысил курс доллара выше 81 рубля (81,2977 рубля) – эту отметку курс американской валюты преодолел впервые за последние месяцы. Курс евро вырос с 94,2539 до 94,7754 рубля. Китайский юань подорожал с 11,2981 до 11,3536 рубля.

При этом экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников отмечал, что до конца этого года доллар не поднимется выше отметки в 92 рубля, а российская валюта в ближайшее время хотя и будет слабеть, но достаточно плавно. Главный фактор этого – неблагоприятный прогноз динамики платежного и торгового баланса, пояснил он.