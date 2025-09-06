Лаос может перенаправить часть поставок кофе в Россию из-за пошлин США

Лаос после повышения торговых пошлин президентом США Дональдом Трампом может перенаправить часть поставок кофе из США в Россию.

Об этом заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.

«Если пошлины США делают нашу продукцию слишком дорогой, и там её покупать не будут, мы увеличим за счет этого объём поставок в Россию», — сказал Сипхандон.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский выразил мнение, что американские пошлины не повлияют на торговлю страны и Индии.