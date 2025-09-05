Трамп пригрозил ЕС

Президент США Дональд Трамп пообещал ответить Европейскому союзу (ЕС) на штрафы в отношении компаний Google и Apple. Об этом он заявил в социальной сети Truth Social.

По его словам, Европа «ударила» по Google штрафом в размере 3,5 миллиарда долларов. Он подчеркнул, что ЕС «фактически забрал деньги», которые могли быть инвестированы в американскую экономику. Трамп также обвинил Брюссель в том, что он «заставил» Apple выплатить 17 миллиардов долларов.

«Они должны получить свои деньги обратно! Мы не можем допустить, чтобы это происходило с блестящей и беспрецедентной американской изобретательностью. Я буду вынужден инициировать процедуру по статье 301 [Закона о торговле от 1974 года], чтобы нейтрализовать несправедливые штрафы», — написал он, пригрозив повышением пошлин.

Ранее Еврокомиссия оштрафовала компании Apple и Meta (признана в России экстремистской и запрещена) на сотни миллионов долларов за нарушение Закона о цифровых рынках.